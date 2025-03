Ação especial no “Postão” oferece atendimento para mulheres trabalhadoras – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Na próxima terça-feira, 18 de fevereiro, às 15h, o Programa Amplifica receberá a apresentação da versão 2.0 do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) do IFSP no Suap. A apresentação será feita pelos servidores do IFSP Flávio Saito, Guilherme Leite e Mário do Amaral. Acompanhe pelo canal oficial do IFSP no YouTube. Confira o cronograma […]