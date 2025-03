Sorocaba realiza Dia D contra a dengue nesta sexta-feira (21) – Agência de Notícias

Fotos: Secom/Sorocaba (arquivo)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, nesta sexta-feira (21), o ‘Dia D contra a Dengue’. A iniciativa, que contará com a participação de diversas Secretarias Municipais na conscientização entrega de informativos, será realizada das 7h30 às 9h30 e das 16h às 18h.

Confirma os pontos de entrega de panfletos: Praça Cel. Fernando Prestes; Barão do Rio Branco com a Braguinha; Praça da Bandeira; Av. Antônio Carlos Comitre com a Av. Washington Luiz; Av. Edward Fru Fru com a Av. Atanásio Soares; Av. Itavuvu com a Av. Ipanema; Praça Lions; Praça 9 de Julho e Av. Armando Pannunzio com a Rua Salvador Milego e atividade de conscientização nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A ação também contará com exposição educativa da equipe da Zooonoses nos Terminais São Paulo e Santo Antônio, das 8h às 18h. Haverá, ainda, o serviço de três caminhões “cata treco” nos maiores com mais incidência do mosquito.

“É fundamental contar a participação da população no combate à dengue, para tanto, esse trabalho de conscientização e difusão da informação a respeito da doença contribui muito para esse objetivo”, pontua o secretário da Saúde, Dr. Magno Sauter.

Além da ação, a Zoonoses permanece com a ação contínua ao longo de todo ano. Os canais para denúncia de possíveis criadouros são: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento (24 horas), telefone 156 ou o WhatsApp: (15) 99129-2426, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos fins de semana e feriados, o munícipe também pode entrar em contato pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal (GCM).