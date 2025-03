Prefeitura atualiza sobre a questão da água após a interrupção de energia ocorrida na noite de ontem (18)

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá)informa que, devido a uma grande queda de energia, que deixou a maior parte do município por 12 horas sem energia, ocorrida nesta terça-feira (18), o sistema de bombeamento e tratamento de água do município ficou inoperante nesse período.

Na manhã desta quarta-feira, (19), quando a energia foi restabelecida, por volta das 6h20, o sistema de tratamento e bombeamento foi ligado.

No entanto, com essa paralisação de energia, os reservatórios atingiram um nível crítico. Assim, o fornecimento de água deve ser normalizado de forma gradativa ao longo do dia, com previsão de pleno restabelecimento durante a madrugada do dia 20.03.

Diante dessa situação, pedimos a colaboração da população para que faça o uso consciente da água, evitando desperdícios.

Ressaltamos que, neste momento, caminhões-pipa estão sendo utilizados para garantir o abastecimento das unidades de saúde, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento, hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

Agradecemos a compreensão e reforçamos nosso compromisso em solucionar a situação o mais breve possível.

Atendimento Comercial – Informamos que o atendimento comercial da Saeg está funcionando, porém nosso sistema está temporariamente inoperante. Pedimos desculpas por eventuais inconvenientes e agradecemos pela sua compreensão enquanto trabalhamos para resolver a situação