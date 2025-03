Prefeitura anuncia benefícios dos ônibus elétricos para a população

Ana Lúcia Abranches





A Prefeitura de São José dos Campos anunciou na terça-feira (18) o novo modelo de transporte público a partir dos ônibus elétricos, que começam a circular na cidade gradativamente a partir de setembro deste ano. O sistema inovador contará com 400 veículos elétricos, zero quilômetro, com tecnologia embarcada (que permite monitorar o desempenho, horários de partida, chegada e trajeto), ar-condicionado, piso baixo, carregador USB, entre outros benefícios que garantem conforto, segurança e rapidez.

A implantação do transporte público 100% elétrico é um dos principais compromissos do Plano de Gestão 2025-2028. Até setembro de 2026, a frota estará completa.

O sistema também contará com novas linhas de ônibus e mais horários. O transporte é inovador, transformando São José do Campos na primeira cidade do país a ter frota 100% elétrica.

Além de transformador, o modelo será um grande marco para a economia do município, com redução do custo em relação ao diesel. Esses veículos também geram menos despesas com a manutenção.

A energia sustentável se origina de fontes alternativas já previstas anteriormente pela Prefeitura, como a que é gerada pelo biogás captado no aterro sanitário, a fazenda fotovoltaica e a compra de energia limpa no mercado. O sistema contará com 144 carregadores elétricos para os ônibus, distribuídos em 8 estações pelo município.



A Prefeitura atua firmemente em um modelo de transporte moderno, sustentável, projetado com as melhores tecnologias voltadas à mobilidade urbana, interligando todos os modais, como o sistema cicloviário, o transporte público de qualidade e demais segmentos – projetados para acompanhar o crescimento da cidade.



