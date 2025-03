Partidas das Oitavas de Final da Taça Manchester 2025 ocorrem neste domingo (23) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, neste domingo (23), a partir das 8h30, oito partidas válidas pelas Oitavas de Final da Taça Manchester Paulista 2025, em diferentes campos da cidade.

O campeonato municipal da Quarta Divisão do futebol varzeano é o mais democrático de todos, pois é aberto a clubes com estatuto social, devidamente registrados em Cartório e de acordo com a Lei Municipal nº 8.474/2008.

O torneio envolve, agora, a participação de 16 clubes, que farão jogo único. Os vencedores se classificarão para as Quartas de Final.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones: (15) 3212-7289, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-manchester-paulista/ ou pelo e-mail: [email protected].

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (23):

8h30 – EC Santo Amaro x Abravanel FC

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

8h30 – EC Vila Barão x Vila FC / Vila Rica

Local: Campo do Jair (Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, Km 04 – Caguaçu)

10h30 – Arieta Clube x Avalanche FC

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

10h30 – Juventude Jd. Eucaliptos FC x Jaguaras FC

Local: Campo Barcelona (Avenida Paraguai, 469 – Vila Barcelona)

10h30 – WM FC x Operário FC

Local: Arena Corinthinha (Rua Doutor Marco Antônio Pedroso de Souza, 123 – Jardim Alegria)

10h30 – Amigos do Guaxi FC x EC Jardim Monções

Local: Campo do Jair (Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, Km 04 – Caguaçu)

10h30 – Manchester Paulista EC x Amigos do Mandela

Local: Monte Negro (Rua Professor Antônio Rodrigues Claro Sobrinho, 355 – Jd. São Carlos)

10h30 – AA Paineiras Zona Norte x CA Barcelona

Local: Campo do Jardim Estados (Avenida Abraham Lincoln, 738 – Jardim dos Estados)