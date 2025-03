ONDE ASSISTIR Bahia x Fortaleza AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (18/03); COM IMAGENS

O jogo entre Bahia x Fortaleza pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (18/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Bahia x Fortaleza: Onde Assistir, Livescore e Detalhes da Partida (18/03/2025)

A aguardada partida entre Bahia U17 e Fortaleza U17 acontece nesta terça-feira, 18 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília), pela Taça do Brasil Sub-17. O confronto promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição.

Onde Assistir Bahia U17 x Fortaleza U17 Ao Vivo?

Os torcedores poderão acompanhar Bahia U17 x Fortaleza U17 por meio de live stream em diversas plataformas de apostas, como Bet365, Estrelabet e Betano.br, que disponibilizam a transmissão para usuários cadastrados e que tenham saldo na conta.

Além disso, o jogo pode ser acompanhado em tempo real pelo livescore de sites especializados, como Flashscore e SofaScore, que atualizam estatísticas e principais lances da partida em tempo real.

Últimos Confrontos e Desempenho

Último Jogo Entre as Equipes

No último encontro entre Bahia U17 e Fortaleza U17, disputado em 30 de julho de 2024, o Fortaleza levou a melhor e venceu por 1 a 0 no Brasileirão Sub-17.

Últimos Jogos do Bahia U17

11/03/25 – Bahia U17 4×0 VF4 U17 (Copa do Brasil Sub-17) ✅

(Copa do Brasil Sub-17) ✅ 28/08/24 – Bahia U17 1×4 Fluminense U17 ❌

❌ 20/08/24 – Cuiabá U17 1×0 Bahia U17 ❌

❌ 14/08/24 – Palmeiras U17 4×0 Bahia U17 ❌

❌ 06/08/24 – Bahia U17 2×2 Cruzeiro U17 ⚖

Últimos Jogos do Fortaleza U17

11/03/25 – Fortaleza U17 5×1 Atlético-PI U17 (Copa do Brasil Sub-17) ✅

(Copa do Brasil Sub-17) ✅ 28/08/24 – Fortaleza U17 1×1 São Paulo U17 ⚖

⚖ 21/08/24 – Fluminense U17 3×2 Fortaleza U17 ❌

❌ 14/08/24 – Fortaleza U17 0x0 Cuiabá U17 ⚖

⚖ 06/08/24 – Red Bull Bragantino U17 1×1 Fortaleza U17 ⚖

Análise e Expectativas para o Jogo

O Bahia U17 vem de uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o VF4 U17, recuperando-se de uma sequência negativa no Brasileirão Sub-17. Por outro lado, o Fortaleza U17 goleou o Atlético-PI U17 por 5 a 1 e tem um retrospecto recente mais equilibrado.

A partida promete ser disputada, e o Bahia tentará aproveitar o fator casa para vencer e seguir vivo na competição. Já o Fortaleza quer manter o bom momento e repetir o resultado do último confronto entre os times.

Odds e Palpites

As casas de apostas ainda não divulgaram as odds oficiais para Bahia U17 x Fortaleza U17, mas a expectativa é de um jogo equilibrado. Algumas opções de aposta podem ser interessantes:

Ambos marcam: Sim ✅

✅ Mais de 2.5 gols ⚽

⚽ Vitória do Bahia U17 com mais de 1.5 gols

Conclusão

Bahia U17 e Fortaleza U17 entram em campo nesta terça-feira (18), às 15h, prometendo um grande duelo pela Taça do Brasil Sub-17. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo via streaming nas plataformas de apostas ou pelo livescore em sites especializados.

