ONDE ASSISTIR Athletico-PR x São Paulo AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (18/03); COM IMAGENS

O jogo entre Athletico-PR x São Paulo pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (18/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

São Paulo Sub-17 visita o Athletico-PR pelas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo Sub-17 inicia sua jornada nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (18), enfrentando o Athletico-PR, às 15h (horário de Brasília), no CAT Caju, em Curitiba. O Tricolor busca um bom resultado fora de casa para levar vantagem ao jogo de volta.

A equipe vem embalada após uma classificação convincente na primeira fase. Jogando em Cotia, o São Paulo goleou o Ismaily-MS por 6 a 2, com grande atuação coletiva e gols de Calci (2), Miguel (2), Thiago e Renan. A performance reforça o potencial dos jovens talentos formados em Cotia, que têm sido peça fundamental nas categorias de base do clube.

Na última edição do torneio, o São Paulo chegou à final, terminando com o vice-campeonato. Historicamente, a equipe já disputou 71 partidas na Copa do Brasil Sub-17, conquistando 46 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, além de marcar 176 gols e sofrer 73. O Tricolor tem dois títulos na competição, vencendo em 2013 e 2020, e busca ampliar esse histórico de sucesso.

O Athletico-PR, por sua vez, também chega motivado e jogará em casa com a intenção de abrir vantagem na eliminatória. A equipe paranaense é tradicionalmente forte nas categorias de base e promete ser um adversário difícil.

Ficha técnica do jogo

Jogo: Athletico-PR x São Paulo

Athletico-PR x São Paulo Competição: Copa do Brasil Sub-17 (oitavas de final – ida)

Copa do Brasil Sub-17 (oitavas de final – ida) Data: Terça-feira, 18 de março de 2025

Terça-feira, 18 de março de 2025 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: CAT Caju, Curitiba (PR)

Com um elenco talentoso e embalado pela goleada na fase anterior, o São Paulo tentará construir um bom resultado fora de casa para decidir a vaga no jogo de volta, em Cotia.

