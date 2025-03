Nova pasta cuidará da habitação e regularização fundiária na cidade

Posted on

Para a execução de projetos de infraestrutura urbana no município de Angélica, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir aproximadamente R$ 10,350 milhões asfaltamento de vias da cidade. O governador, Eduardo Riedel, durante reunião de trabalho com o prefeito de Angélica, Edison Cassuci, ouviu as demandas do município e confirmou o […]