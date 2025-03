Nova parceria leva curso gratuito de empreendedorismo para as Naves do Conhecimento e Navezinhas Cariocas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Nave do Conhecimento Nova Brasília vai oferecer os novos cursos – Divulgação

O Empreenda.Rio, curso gratuito de empreendedorismo voltado para quem já tem ou deseja abrir o próprio negócio, está com novas turmas disponíveis. Em parceria firmada com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, as aulas agora passam a ser realizadas também nas Naves do Conhecimento e Navezinhas Cariocas, espaços públicos da SMCT destinados à oferta de cursos, oficinas e eventos sobre inovação e tecnologia.

– Nosso principal objetivo é viabilizar, por meio da educação, o aumento de renda das famílias cariocas. E o programa Empreenda.Rio, que será realizado nas Naves do Conhecimento e Navezinhas Cariocas, concretiza essa ideia. Essa parceria da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda é muito importante para tornar a educação uma ferramenta para aumentar o ganho mensal, uma excelente oportunidade para quem quer trilhar o caminho do empreendedorismo – afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque.

As turmas serão disponibilizadas nas Naves de cinco regiões do município do Rio de Janeiro, entre os dias 24 a 28 de março, nos seguintes horários: Dias 24 a 28, das 18h às 21h:

Nave do Conhecimento do Engenhão – Rua Arquias Cordeiro, 1516 – Engenho de Dentro

Nave do Conhecimento Penha (Lan Table) – Rua Santa Engrácia, 440 – Penha

Navezinha Carioca de Sepetiba – Rua Praia do Recôncavo, 430 – Sepetiba

Navezinha Carioca Pedra de Guaratiba – Rua Belchior da Fonseca, 1025 – Pedra de Guaratiba

Dias 24 a 28, das 17h às 20h:

Nave do Conhecimento Nova Brasília – Rua Nova Brasília, 63 – Bonsucesso

Para conferir mais informações e se inscrever, acesse o site do Empreenda.Rio.

O curso utiliza a metodologia By Necessity, que já capacitou mais de 172 mil pessoas em 28 países. Dividido em dez etapas simples, o método permite a abertura de pequenos negócios com baixo ou nenhum investimento inicial. São cinco dias de aulas presenciais, ao longo das quais os alunos aprendem sobre gestão financeira, fluxo de caixa, precificação e marketing, entre outros tópicos importantes, e elaboram o próprio plano de negócios.

Após as aulas, os participantes recebem uma logomarca exclusiva e ainda contam com três meses de consultoria personalizada (e também gratuita) junto a especialistas. Nesses encontros, que podem ser realizados de forma online ou presencial, os alunos podem tirar dúvidas, solucionar os desafios iniciais e fazer os ajustes necessários para alavancar seus negócios.

Lançado em outubro de 2024, o Empreenda.Rio já capacitou 315 pessoas em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. O projeto é promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em parceria com a Agência Besouro e apoio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.