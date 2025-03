Minas x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (18/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Minas x Flamengo hoje, HOJE (19) as 1 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Minas x Flamengo: Horário e Onde Assistir ao Duelo do NBB 2025

Nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Minas Tênis Clube enfrenta o Flamengo na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do returno do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025. Este confronto marca o reencontro das equipes após a final da Copa Super 8, realizada em 1º de fevereiro, quando o Flamengo venceu por 64 a 61, conquistando seu quarto título da competição. citeturn0search9

Campanhas no NBB 2025

O Minas lidera a temporada regular com 21 vitórias e 4 derrotas, totalizando 46 pontos e um aproveitamento de 84%. O Flamengo, com 20 vitórias em 26 jogos, possui 45 pontos e um aproveitamento de 77%.

Histórico de Confrontos

Desde 2021, Minas e Flamengo se enfrentaram 19 vezes, com 13 vitórias para o time carioca e 6 para os mineiros. Recentemente, o Minas venceu quatro dos últimos cinco confrontos, exceto na final da Copa Super 8 deste ano.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV3 e FlaTV+.

Ficha Técnica

Data e Hora: Quarta-feira, 19 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília)

Quarta-feira, 19 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília) Local: Arena UniBH, Belo Horizonte, Minas Gerais

Arena UniBH, Belo Horizonte, Minas Gerais Transmissão: SporTV3 e FlaTV+

Este duelo promete ser emocionante, colocando frente a frente as duas melhores equipes do NBB 2025.

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!