Guaratinguetá recebe visita do Secretário Estadual de Agricultura e do Deputado Estadual Itamar Borges

Nesta terça-feira, 18, o Prefeito Junior Filippo recebeu no Gabinete o Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, e o Deputado Estadual Itamar Borges (MDB).

Participaram também da reunião o Coordenador Regional do Itesp, Antônio Carlos, Presidente da Câmara Rosa Filippo, do Vereador Márcio Almeida, do Secretário de Agricultura Antonio José, e do Secretário de Indústria, Comércio e Convênios Herman Voorwald.

Na sequência a comitiva seguiu para a empresa Serramar e finalizou a visita ao município com um encontro no Sindicato Rural com com os membros da Associação Agropecuária de Guaratinguetá.