Etec de Ubatuba realiza evento “Família na Escola” no sábado, 22 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Evento acontece no Campus São Paulo de 1 a 3 de dezembro O IFSP vai sediar, de 1 a 3 de dezembro, a 15ª edição do Encontro Nacional de Escolas Técnicas (Enet), promovido pela União Brasileira do Estudantes Secundaristas — Ubes. Todas as atividades do evento irão acontecer no Campus São Paulo da instituição. O Enet […]