Eleições Conen: inscrições abertas para candidatos a membros do conselho  – IFSP

Inscrição abertas de 19 de março a 07 de abril; eleições serão realizadas em abril

O IFSP divulga as informações sobre as eleições do Conselho de Ensino (Conen) para o mandato 2025-2027. Estão abertas, até 7 de abril, as inscrições para estudantes e servidores interessados em se candidatarem a uma das vagas do Conen. As eleições serão realizadas virtualmente das 12h do dia 24 de abril às 12h do dia 25 de abril de 2025.

Todas as informações sobre o processo eleitoral podem ser acessadas na Página do Conen, aba Eleições 2025.

Durante o processo eleitoral, serão escolhidos novos representantes do conselho nos seguintes segmentos:

um representante do Colégio de Dirigentes (Coldir), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Diretores Adjuntos Educacionais (DAEs), ou autoridade equivalente do campus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Coordenadores do Sociopedagógico (CSP), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Coordenadores de Apoio ao Ensino (CAE), ou setor correspondente dos campus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Coordenadores de Registros Acadêmicos (CRA), ou setor equivalente do campus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Coordenadores de Cursos (FCC), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

um representante dos Coordenadores de Bibliotecas (CBI), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares;

três representantes dos docentes, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, no limite de um representante por campus;

três representantes dos estudantes, e igual número de suplentes, sendo um estudante da Educação Básica/Nível Médio, no limite de um representante por campus e dois do Ensino Superior (Graduação ou Pós-Graduação), eleitos por seus pares, no limite de um representante por campus;

três representantes dos Técnico-Administrativos (TAEs), e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, no limite de um representante por campus.

O mandato dos membros eleitos terá a duração de dois anos, sendo possível uma recondução, por igual período, para o mesmo segmento, mediante reeleição.

Inscrições

A inscrição para candidatura deverá ser requerida à Comissão Eleitoral por meio do formulário eletrônico do Google Forms no período de 19 de março a 07 de abril de 2025, contendo o nome completo, e-mail, curso e campus em que realiza o curso (no caso de discentes) ou campus de lotação (no caso de servidores), prontuário e vaga de interesse.

Cada interessado poderá se inscrever apenas para uma vaga.

Campanha eleitoral

O período de campanha de divulgação dos candidatos ocorrerá de 11 de abril a 23 de abril de 2025.

Qualquer servidor ou aluno do IFSP poderá denunciar propaganda eleitoral antecipada ou irregular, pelo e-mail , anexando as informações e documentos comprobatórios do ato, sendo garantido ao candidato questionado o contraditório no prazo de dois dias após a comunicação da Comissão Eleitoral.

Votação

A votação para os membros do Conen será online e simultânea para todos os servidores e discentes do IFSP, do meio-dia do dia 24 ao meio-dia dia 25 de abril de 2025, com voto secreto realizado por meio do Sistema de Votação Online do IFSP, na plataforma Helios Voting.

O acesso do eleitor à plataforma Helios Voting se dará pelo mesmo login e senha utilizado no acesso ao SUAP.

Será criada uma urna virtual para cada segmento de representação do Conen, em endereço eletrônico divulgado na página do Processo Eleitoral.

A lista final de votantes em cada segmento de representação será divulgada na página do Processo Eleitoral no dia 17 de abril de 2025.

O voto será facultativo a todos os votantes.

Resultado

A apuração dos votos será realizada no dia 25 de abril pelo próprio sistema Helios Voting, com a indicação do número de votantes e da quantidade de votos recebidos por cada candidato.

O processo de apuração será gravado e realizado pela Comissão Eleitoral, que homologará e publicará o resultado final das eleições no dia 5 de maio.

Os representantes eleitos serão convocados para a posse, no dia de 20 de maio, de modo virtual, por videoconferência.

Documentos:

Portaria nº 0972/2025 – Comissão Eleitoral