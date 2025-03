Educação convoca professores do Processo Seletivo para atribuição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Mato Grosso do Sul tem enfrentado instabilidades climáticas e o mês de novembro já teve seu início marcado por chuvas. Na última segunda-feira (31), 21 municípios do estado registraram chuva acumulada. Dourados lidera a lista com o maior acúmulo, com 62,8 milímetros, seguida por Rio Brilhante (30,1) e Maracaju (20,8). Aliadas às chuvas, intensas rajadas […]