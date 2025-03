EDIFSP divulga chamada para publicação de obras de demanda institucional – IFSP

O prazo para submissão de propostas vai até 19 de maio de 2025

A Editora do IFSP (EDIFSP) anunciou a abertura do Edital nº 62/2025, que visa a seleção e publicação de obras digitais (e-books) oriundas de demandas institucionais no âmbito do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O objetivo da chamada é fortalecer a identidade institucional, disseminar o conhecimento e incentivar o compartilhamento de boas práticas científicas e didáticas.

As submissões podem ser realizadas de 19 de março a 19 de maio de 2025, por meio do site da EDIFSP.

Quem pode submeter e quais obras serão aceitas?

Podem submeter propostas servidores ativos do quadro permanente do IFSP. As obras devem estar alinhadas com ações sistêmicas e contribuir para o fortalecimento institucional. São aceitas publicações de obras digitais (e-books) como livros, guias, manuais, catálogos, audiobooks e recursos educacionais digitais, desde que estejam revisadas e diagramadas.

Cronograma e mais informações

📅 Submissão das obras: 19/03/2025 a 19/05/2025

📩 Dúvidas: até 14/05/2025 pelo e-mail

Para mais informações, acesse o Edital 62/2025.