CRAS bairro acontece na região sul de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS Sul, promoverá no dia 20 de março, o “CRAS Bairro”, com foco no acolhimento das famílias e na atualização do Cadastro Único (CadÚnico) na Aldeia Renascer, localizada no bairro do Corcovado, a partir das 9h.

Durante o mutirão, a comunidade receberá orientações sobre a documentação necessária e informações sobre programas sociais, como o cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com 65 anos ou mais, além de pessoas com deficiência, independentemente da idade.

“O mutirão é uma ação essencial para levar o atendimento do poder público a todas as regiões do município, garantindo um serviço digno para a população”, destacou secretária de Assistência Social, Silvia Issa.

Confira as ações oferecidas: