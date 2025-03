CPL Metalmecânica recebe selo de reconhecimento do Governo do Estado com o nível mais elevado – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação

A Cadeia Produtiva Local (CPL) de Metalmecânica da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), sob a gestão do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), recebeu o selo de reconhecimento no Programa SP Produz, do Governo do Estado, com o nível mais elevado de maturidade, avaliado como “CPL Madura”. O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, na tarde desta terça-feira (19), foi o primeiro voltado ao reconhecimento e incentivo das Cadeias Produtivas Locais (CPLs) participantes do programa. Durante a cerimônia, foram entregues selos para as 80 CPLs reconhecidas em 2024, além de destacar as que mais avançaram na jornada de desenvolvimento e cooperação regional, entre os quais o PTS.

O SP Produz visa o fortalecimento da economia local ao conectar empresas de um mesmo setor ou segmento para atuar de forma colaborativa sob uma governança comum. Entre os benefícios promovidos pela iniciativa estão o compartilhamento de recursos, aquisição coletiva de insumos, troca de experiências, incentivo à inovação e redução de custos operacionais. O programa é dividido em quatro níveis de maturidade: Aglomerado Produtivo, CPL em Desenvolvimento, CPL Consolidada e CPL Madura.

Na abertura do evento, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, destacou a importância da criação do SP Produz, que transformou os Arranjos Produtivos Locais (APLs) em CPLs. “Este é um dia muito importante para nós, pois é o primeiro reconhecimento das Cadeias Produtivas Locais (CPLs). Com o SP Produz, colocamos fomento, organização e uma governança com começo, meio e fim para alavancar o desenvolvimento regional gerando renda e emprego, a partir das vocações de cada parte do nosso estado”, enfatiza.

As CPLs estão distribuídas pelo Estado contemplando 27 setores econômicos, como Agricultura, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Turismo, Saúde e Indústria 4.0. As CPLs são classificadas em quatro níveis de maturidade e recebem benefícios à medida que vão evoluindo em sua jornada, como apoio técnico, mentoria especializada e até recursos financeiros. Cerca de R$ 18 milhões já foram disponibilizados em fomento.

“É um momento muito importante não apenas para nossa cidade de Sorocaba, mas para toda nossa região, receber esse prêmio”, celebrou o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Para ele, o reconhecimento fortalece o setor e gera empregos.

A CPL Metalmecânica visa fortalecer a competitividade industrial, ao integrar setores de energias renováveis e aeronáutico. A iniciativa abrange municípios da Região Metropolitana de Sorocaba, a fim de promover inovação tecnológica, capacitação e parcerias estratégicas para exploração de oportunidades de novos mercados e sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais. Apesar das oportunidades de crescimento e desenvolvimento, a CPL enfrenta desafios como a alta competição regional e a necessidade de atualização contínua das tecnologias e dos processos.

Hub de inovação e excelência

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, destacou que a meta para os próximos cinco anos é consolidar essa CPL como hub de inovação e excelência. “A produção metalmecânica é tradição na região, com sólida base de indústrias e fornecedores, e o mercado nacional demonstra crescente demanda por produtos metalúrgicos avançados e sustentáveis. Por isso, a CPL Metalmecânica tem papel de extrema importância nesse cenário e vamos torná-la referência”, destacou.

Para ele, a CPL Metalmecânica está em processo de formalização de sua governança e, para estabelecer uma estrutura eficaz, será elaborado regimento interno e estatuto para definir regras de funcionamento, responsabilidades dos membros e processos decisórios. Serão criadas estruturas de governança, incluindo o Conselho de Administração, a Coordenação Executiva e os Comitês Setoriais, com funções e responsabilidades específicas. Além disso, haverá compartilhamento de tecnologias, instalações e processos entre os membros da CPL, para otimizar a eficiência e estimular a colaboração. Políticas de comunicação e feedback também estão previstas para assegurar eficiência e recebimento contínuo de avaliação dos membros. “Esses passos garantirão uma governança robusta, promovendo a cooperação e o crescimento sustentável da CPL Metalmecânica”, completou.

Números expressivos

Sorocaba consolidou-se como polo industrial fundamental para o setor metalmecânico no Estado de São Paulo. Aproximadamente 41% das indústrias locais estão vinculadas a esse setor, contribuindo para o PIB industrial da cidade. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) de Sorocaba indicam que, em 2020, a participação de Sorocaba no PIB do setor era de 3,55%, refletindo em trajetória de crescimento que vem desde 2007. Além disso, conforme o sindicato da categoria, o setor emprega diretamente 47 mil pessoas na cidade, ou seja, 15,6% dos empregos formais.

O presidente do PTS ressalta, ainda, que o setor metalmecânico de Sorocaba investe de maneira contínua em inovação e tecnologia, alinhando-se às tendências da Indústria 4.0 com adoção de automação, robótica e soluções em Internet das Coisas (IoT).

“Parques tecnológicos e laboratórios avançados, como o LabX 4.0 e o Open Lab 5G, no PTS, promovem um ambiente de desenvolvimento e aplicação de tecnologias de ponta, que beneficiam toda a cadeia produtiva local. Essas iniciativas incentivam a criação de valor agregado e aumentam a competitividade internacional das empresas regionais, posicionando Sorocaba como um centro de referência em inovação e tecnologia no Brasil”, finaliza Cancellara.