Comunicado Importante – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No dia 1º de maio a Prefeitura de Bonito realiza a Corrida do Trabalhador 2024, evento para comemorar a data, será realizado com largada e chegada no Balneário Municipal, com participação prevista de 300 atletas nas modalidades de 5k e 10k, categorias adulto masculina e feminina. A Largada será às 7h30, no Balneário Municipal, 01/05, […]