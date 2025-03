Clube Sorocabano de Bicicross se destaca na 1ª etapa do Campeonato Paulista de BMX 2025 – Agência de Notícias

O Clube Sorocabano de Bicicross, que representa o Município em competições oficiais, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), conquistou quatro medalhas de ouro na 1ª etapa do Campeonato Paulista de BMX 2025, que ocorreu no último domingo (16), na Pista de Bicicross do Complexo Poliesportivo do Monte Alegre, em Paulínia (SP).

Realizado pela Associação Paulista de Bicicross (APBMX), o campeonato teve a maior prova de BMX dos últimos anos, com 544 inscritos, em 51 categorias, entre masculino e feminino. O evento superou expectativas e atingiu números comparáveis aos de um Campeonato Brasileiro, consolidando-se como um dos mais relevantes do calendário nacional.

Entre os grandes destaques da competição, o Clube Sorocabano de Bicicross teve uma atuação de peso, garantindo a quarta posição no ranking de clubes e um expressivo terceiro lugar no ranking de equipes patrocinadas. “Todos os atletas estão de parabéns pelo empenho e dedicação, assim como o Clube Sorocabano de Bicicross, que vem realizando um importante trabalho em nossa cidade”, destaca o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares.

Com 27 pilotos na pista, a equipe sorocabana mostrou força e consistência ao conquistar importantes pódios em diversas categorias. Quatro atletas garantiram o primeiro lugar, destacando-se como grandes promessas da temporada: Eduardo Kenji Kitsunai (Boys 12 anos), Matheus Mathias Alves de Souza (Cruiser 17/29 anos), Isadora Rocha Benitez Florio (Girls 13/14 anos) e Joaquim Del Cistia (Novatos 07/08 anos).

Outros pilotos da equipe também conquistaram pódios importantes. São eles: Daniel Prudencio Mozer (Boys 09 anos) – 3º lugar; Lorenzo Arnaut Lopes (Novatos 13/14 anos) – 3º lugar; Gabriel Venancio (Novatos 25/39 anos) – 3º lugar; Andre Augusto dos Santos (PCD 17 anos & mais) – 3º lugar; Kaue de Souza Leal (Elite Men) – 4º lugar; e Kyra Lima de Oliveira (Women 17/29 anos) – 4º lugar.

Mais informações sobre o Clube Sorocabano de Bicicross podem ser obtidas na rede social: @clubesorocabanobmx ou pelo telefone: (15) 99102-1145. Confira, abaixo, a colocação dos atletas de Sorocaba na 1ª etapa do Campeonato Paulista:

1º lugar – Eduardo Kenji Kitsunai (BOYS 12 ANOS)

1º lugar – Matheus Mathias Alves de Souza (CRUISER 17/24 ANOS)

1º lugar – Isadora Rocha Benitez Flório (GIRLS 13/14 ANOS)

1º lugar – Joaquim Del Cistia (NOVATOS 07/08 ANOS)

2º lugar – Manuella Cardoso Melle (GIRLS 09/10 ANOS)

3º lugar – Daniel Prudencio Mozer (BOYS 09 ANOS)

3º lugar – Lorenzo Arnaut Lopes (NOVATOS 13/14 ANOS)

3º lugar – Gabriel Venancio de Souza (NOVATOS 25/39 ANOS)

3º lugar – André Augusto dos Santos (PCD 17 ANOS & MAIS)

4º lugar – Marcio Leandro Leme (CRUISER 40/44 ANOS)

4º lugar – Kauê de Souza Leal (ELITE OPEN)

4º lugar – Vando Henrique de Mello (PCD 17 ANOS & MAIS)

4º lugar – Kyra Lima de Oliveira Gaspar (WOMEN 17/29 ANOS)

5º lugar – Pedro Takeshi Kitsunai (JUNIOR MEN)

5º lugar – Luiz Fernando de Almeida (PCD 17 ANOS & MAIS)

6º lugar – Hudson Richard G. Mori (CRUISER 50/54 ANOS)

6º lugar – Carla Regina Mathias Alves (WOMEN 45/49 ANOS)

7º lugar – Miguel Castanharo Garcia (BOYS 08 ANOS)

7º lugar – Lucas Cardoso Darriba (JUNIOR MEN)

8º lugar – Pedro Augusto Boschilha Oliveira (NOVATOS ATÉ 06 ANOS)

9º lugar – Heron de Oliveira Gaspar (BOYS 14 ANOS)

11º lugar – Vicente Fonseca Ferreira (BOYS 11 ANOS)

11º lugar – José Coelho Tocci (BOYS 12 ANOS)

11º lugar – Arthur Cardoso Melle (BOYS 13 ANOS)

12º lugar – Miguel Albuquerque Reginaldo (BOYS 12 ANOS)

12º lugar – Leonardo Camargo Rodrigues (ELITE OPEN)

13º lugar – Jonathan Vinicios Rodrigues (ELITE OPEN)