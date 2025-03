Carreta da Mamografia inaugura com testes rápidos, zumba e yoga – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir desta terça-feira, 18, Ubatuba recebe a Carreta da Mamografia, uma parceria com o programa estadual de prevenção ao câncer de mama “Mulheres de Peito”, voltado à saúde da mulher. O veículo ficará estacionado na Praça de Eventos da avenida Iperoig até o dia 29 de março, oferecendo exames gratuitos de mamografia para mulheres da cidade.

Com o objetivo de ampliar o acesso ao exame, priorizar o diagnóstico precoce e garantir o rápido encaminhamento das pacientes que necessitarem de tratamento, a iniciativa tem a expectativa de atender cerca de 500 mulheres durante o período em Ubatuba. A ação também busca zerar a fila de espera pelo exame no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vinda da carreta é resultado de um esforço técnico para comprovar a necessidade do serviço. “Entre os critérios para o município ser contemplado estão a fila de espera, a falta de mamógrafo e a quantidade de oferta de serviço em relação ao número de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos”, explicou a secretária da pasta, Simone Brito.

Atualmente, Ubatuba realiza mamografias AME de Caraguatatuba, mas a quantidade de vagas recebidas pela cidade é inferior à demanda, o que mantém a fila de espera constante. “A gente consegue trazer a carreta praticamente todos os anos e isso é fundamental para zerar essa fila”, complementou Simone.

Programação especial na abertura

Além dos exames, a programação de abertura nesta terça-feira contou com atividades especiais voltadas ao bem-estar e à saúde das mulheres. A equipe da Infectologia da Vigilância Epidemiológica esteve presente realizando testes rápidos, enquanto a nutricionista do município promoveu um bate-papo sobre alimentação e prevenção de doenças.

Também houve momentos de integração e cuidado com o corpo: a professora Priscila Freitas comandou um aulão de zumba e a professora Rafaele conduziu uma aula de Yoga para as mulheres que aguardavam atendimento.

A ação integra o calendário de atividades do Mês da Mulher, reforçando a conscientização sobre o câncer de mama que atinge, em sua maioria, mulheres. “Aqui em Ubatuba, as mulheres são muito engajadas e sabem da importância de fazer o exame anualmente. Sempre que a carreta vem, as vagas são todas preenchidas, o que mostra o quanto elas se preocupam e se cuidam”, afirmou Simone.

Mesmo com o alto engajamento da população, a incidência de câncer de mama ainda preocupa, especialmente entre mulheres mais jovens. Por isso, a Secretaria de Saúde reforça que as estratégias de prevenção e conscientização são contínuas e permanentes em Ubatuba.

“É importante lembrar que, independente da ação da carreta, é possível realizar agendamento do exame pela regulação municipal, por meio do atendimento nas unidades de saúde com solicitação de exame através do médico, ou a própria mulher pode ligar diretamente no 0800 do próprio programa, que faze o agendamento e realiza o exame no próprio AME”, finalizou a secretária.

O serviço telefônico para agendamento direto no AME está disponível pelo telefone 0800- 7790000 de segunda a sexta-feira, das 8h às17h.

Confira informações sobre a Carreta:

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: 8h às 17h

Sábados: 8h às 12h

Distribuição de senhas:

50 senhas diárias de segunda a sexta-feira

25 senhas aos sábados

Documentação Necessária