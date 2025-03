Atletas da Prefeitura do Rio conquistam 15 medalhas em competições de águas abertas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Vitória David, aluna da Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba, ganhou a medalha de ouro no Rainha do Mar – Divulgação

Quinze atletas da Prefeitura do Rio se destacaram nas competições de águas abertas realizadas no último fim de semana (15 e 16/3). No Rainha do Mar, em Copacabana, Vitória David, aluna da Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba, ganhou ouro, e Gessyca Guerra, do Time Rio Paralímpico, a prata. No Aloha Spirit, em Saquarema, treze atletas da Vila Olímpica da Mangueira medalharam. Foram cinco ouros, sete pratas e seis bronzes.

– É um orgulho ver os atletas da Prefeitura alcançando o pódio e se destacando em grandes competições, como o Rainha do Mar. Também tivemos grandes conquistas em Saquarema, com os atletas da Mangueira. Isso mostra que estamos no caminho certo – afirmou o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.

A aluna Vitória Brito David, da Vila Olímpica Doutor Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, foi campeã do Rainha do Mar. Ela venceu em sua categoria, de 11 a 13 anos, e ficou em 5° lugar geral, na prova Open de 500 metros. Diagnosticada com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), Vitória ingressou no esporte por recomendação médica. Em 2021, aos nove anos, entrou na Vila Olímpica e não parou mais. A atleta que sofria com sobrepeso e tinha dificuldade de socialização virou inspiração para os alunos da Vila, por conta das inúmeras conquistas na natação. A mãe, Evelin David, também começou a nadar por causa da filha e fala com orgulho do desempenho da pupila.

– É gratificante ver a Vitória conquistando tudo isso. Ela chegou na Vila Olímpica com nove anos, passou pelo balé, hip hop, mas a paixão sempre foi a natação. Ela tinha muitas dificuldades no início, mas sempre foi muito focada e era atenta às aulas. Os professores sempre destacavam o esforço dela, esse incentivo foi fundamental e dá orgulho ver a evolução dela. Minha filha fazia uso de medicação controlada e, depois que entrou para o esporte de alto rendimento, o neurologista deu alta – disse Evelin.

Em 2023, a mãe de Vitória estava prestes a se formar na faculdade e conciliava sua rotina de estudos com os treinos da filha. Pensando em dar uma pausa na natação da filha, foi convencida pela atleta Giovanna Paixão, que tinha sido aluna da Vila. Giovanna indicou Vitória para um teste no clube. Ela foi aprovada e, desde então, treina de segunda a sábado, no polo do Recreio do Fluminense, e às quartas e sextas na Vila Olímpica. Depois da participação no Rainha do Mar, Vitória já possui novas competições em mente.

– Na próxima quinta-feira vamos viajar para o Campeonato Brasileiro de Águas Abertas e ela vai competir na seletiva de 3 mil metros na categoria dela, valendo vaga para o Pan-Americano, que será realizado na Colômbia. Estamos muito felizes e confiantes – contou a mãe da Vitória.

A atleta de remo do Time Rio Paralímpico, Gessyca Guerra participou do Rainha do Mar, na modalidade, a corrida. Ela disputou o Beach Run Feminino PCD 2.5K e conquistou a segunda colocação. Antes de ser remadora, Gessyca era atleta de atletismo pela Andef Niterói e sempre sonhou em ser da seleção brasileira. Após sofrer uma lesão grave no quadril, uma displasia, ela não conseguiria seguir na modalidade, mas ainda queria realizar o sonho. Estudante de enfermagem, Gessyca participou de uma live durante a pandemia, em que comentou sua história e a importância do suporte dos profissionais, e isso acabou abrindo portas para um novo esporte: o remo. Desde então se encontrou e há 4 anos é remadora do Clube de Regatas Flamengo e faz parte da seleção brasileira.

– Foi uma experiência incrível. Essa foi minha segunda participação no evento, incentivada pela minha amiga Laura, que também competiu. A única paralisada cerebral na minha bateria era eu. Na edição dos 15 anos eu fiquei na segunda colocação e gostei muito. Dessa vez me preparei mais. E o apoio do Time Rio me ajuda demais, possibilita que eu consiga suplementar melhor, ter uma estrutura de profissionais qualificados, de materiais. E foi com esse apoio que consegui fazer uma consultoria com uma profissional de corrida para essa prova. Eu amo correr, me traz uma sensação de liberdade e possibilita que eu me mantenha ativa. Além disso, a vivência da corrida com outras pessoas com deficiência faz com que a gente possa acreditar ainda mais no nosso potencial e saber que podemos estar no ambiente em que quisermos estar.

Quem também vem se destacando nas competições são os atletas da Vila Olímpica da Mangueira, que fizeram dobradinha no último fim de semana. No sábado, a equipe de natação participou da primeira etapa do Aloha Spirit, em Saquarema, na Região dos Lagos. O evento reuniu a nata de esportes aquáticos como o surf, paddle, canoa, entre outros. Foram 50 alunos competindo nas provas de 5km, 3km, 2km, 1km e a prova noturna de 500m. Nos 3km, Bryan Dias foi campeão no masculino, e no feminino Maria Luyza Barros foi campeã, e Leticia Amorim ficou em segundo.

Nos 2km, o atleta Marcos Silva ficou em terceiro lugar geral; na categoria feminina Jessica Nascimento ficou em primeiro, Maitê em segundo e Ester Souza em terceiro; e no masculino Luiz Miguel Silva foi campeão, Luiz Miguel Pereira Silva ganhou prata e João Guilherme Lourenço Silva bronze.

Na prova de 1km, ganharam medalhas as atletas: Rafaela, que foi campeã, Jessica Nascimento, com a prata, e Letícia Amorim, com o bronze. Na categoria 20 a 24 anos, Maria Luyza Barros foi a segunda e Júlia Vitória Santos, a terceira. A Professora Danuza Siqueira também conquistou medalha. Ela ficou em segundo lugar na categoria.

Na prova noturna de 500m, o atleta Wladimir ficou quarto lugar geral e nos 5 km ele ficou em segundo. No domingo, 32 participantes da Vila competiram no Rainha do Mar.

– Nosso final de semana foi bem agitado com duas competições muito importantes para a nossa equipe e também para mim que venho me preparando para realizar o meu primeiro triatlhon em abril. Nossos resultados têm me deixado cada vez mais animada para as próximas etapas. Ver os meus atletas subindo no pódio me orgulha e ao mesmo tempo também me inspira – disse a professora.