Artesãos podem se credenciar para a Festa do Mineiro

A Prefeitura de São José dos Campos publicou edital para credenciamento de 50 artesãos para exposição e venda de produtos em estandes na Festa do Mineiro, que será realizada nos dias 26 e 27 de abril, no Parque da Cidade.

As inscrições estarão abertas nos dias 24 e 25 de março, das 8h às 22h, exclusivamente por meio da Central 156 (telefone, site e aplicativo). A divulgação dos selecionados está prevista para 2 de abril no site da Prefeitura.

De acordo com o edital, é considerado artesanato toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade.

Interessados em participar do credenciamento deverão estar cadastrados na Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades) e residir na cidade.

Não será permitida a venda de produtos que não sejam artesanais nem estejam registrados no cadastro Sutaco do profissional.

Tradição

Tradicional em São José, a Festa do Mineiro completa 23 anos e será realizada no Pavilhão Gaivota, localizado no Parque da Cidade.

O evento tem o objetivo de valorizar e preservar a cultura mineira, trazida com os migrantes do estado vizinho que se estabeleceram em Santana, difundindo a cultura popular por meio da música, dança, artesanato e culinária.

Promovida pela Prefeitura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a festa reúne milhares de pessoas de qualquer idade e de muitos bairros de todas as regiões.

Além do artesanato, há estandes de gêneros alimentícios típicos, como galinhada, torresmo, feijão tropeiro, arroz carreteiro e doces diversos.



