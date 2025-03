Agência Minas Gerais | Cemig inaugura superintendência no Leste de Minas e prevê investir R$ 588 mi na região em 2025

A Cemig vai ficar ainda mais próxima dos seus clientes do Leste de Minas, que engloba as regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Vale do Aço, com a inauguração da nova sede em Governador Valadares.

Em meio ao maior ciclo de investimentos da sua história, a companhia promove em 2025 uma reestruturação organizacional para melhorar a qualidade da prestação de serviços em toda área de concessão.

Entre as principais mudanças, está a criação de superintendências e gerências regionais, ampliando a presença da Cemig no interior e aproximando a empresa dos clientes.

Cemig / Divulgação



A inauguração da Superintendência Regional Leste, foi oficializada nesta quarta-feira (19/3), em Governador Valadares, e com ela mais três gerências regionais (Governador Valadares, Ipatinga e Teófilo Otoni).

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, destaca que a empresa está adotando um modelo regionalizado de liderança.

“Estamos investindo cerca de R$ 50 bilhões no ciclo 2019-2028 com impacto nos 774 municípios dentro da área de concessão. Desses, R$ 33 bilhões destinados à distribuição, ou seja, investimento na ampliação da qualidade da energia que chega aos clientes. Por isso, é necessário estarmos mais próximos dos clientes para garantir a efetividade completa dessas melhorias e sentir o impacto delas junto à população, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, declarou.

Além da nova Superintendência, foi inaugurado também um novo Centro de Distribuição Avançado (CDA), localizado próximo ao Aeroporto de Governador Valadares e das BRs 381 e 116.

O local conta com 2 mil posições porta-paletes para armazenamento verticalizado, 2 mil metros de pátio coberto e 10 mil metros de pátio descoberto, além de uma capacidade de expedição mensal estimada em 900 toneladas de materiais.

O objetivo é reduzir o tempo de fornecimento de materiais para manutenção das redes, inclusive em momentos críticos, agilizando o atendimento aos clientes.

Cemig / Divulgação





Mais Energia

Um dos principais programas de investimentos da Cemig é o Mais Energia, que até 2024, já entregou 125 das 200 subestações previstas em todo o estado.

Somente na área da regional Leste foram 14 novas e ampliação de outras seis subestações, totalizando investimento realizado de R$ 695 milhões na região. Mais quatros subestações estão planejadas para 2025: Águas Vermelhas, Berilo, Itanhomi e Mutum.

Foco na qualidade

A reestruturação ocorrerá dentro da vice-presidência de Distribuição da Cemig. Cada uma das seis superintendências (Triângulo, Leste, Norte, Sul, Mantiqueira e Centro) terá um gestor da empresa responsável pelos serviços naquela área.

Eles ainda serão auxiliados por 16 gerentes regionais também com foco em garantir a qualidade do serviço em suas respectivas áreas.

As gerências ficarão em Belo Horizonte, Betim, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Divinópolis, Pouso Alegre, Varginha, Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete, Montes Claros e Paracatu.