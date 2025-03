Vitória x Sport , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Vitória x Sport é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Vitória que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por gazetadesergipe.com.br

Vitória x Sport

Nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, a Copa do Nordeste terá confrontos decisivos pela 6ª rodada da fase de grupos. Confira os horários dos jogos e os palpites para cada partida:

CSA x Bahia

Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Estádio Rei Pelé, Maceió Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Palpite: Vitória do Bahia. O Tricolor Baiano apresenta uma campanha consistente na competição e é favorito para este confronto. citeturn0search7

Ceará x Juazeirense

Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza

Arena Castelão, Fortaleza Transmissão: Informação não disponível nos dados fornecidos

Informação não disponível nos dados fornecidos Palpite: Vitória do Ceará. O Vozão vem de uma vitória importante no clássico contra o Fortaleza e busca consolidar sua posição no grupo. citeturn0search9

Sousa x Fortaleza

Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Marizão, Sousa

Estádio Marizão, Sousa Transmissão: TV Jangadeiro (Ceará)

TV Jangadeiro (Ceará) Palpite: Vitória do Fortaleza. Apesar de jogar fora de casa, o Tricolor do Pici possui um elenco mais qualificado e é favorito para o duelo. citeturn0search3

Vitória x Sport

Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Barradão, Salvador

Estádio Barradão, Salvador Transmissão: TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Aratu, TV Ponta Verde, TV Ponta Negra, TV Tambaú, TV Borborema, TV Difusora e TV Cidade Verde

TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Aratu, TV Ponta Verde, TV Ponta Negra, TV Tambaú, TV Borborema, TV Difusora e TV Cidade Verde Palpite: Jogo equilibrado com tendência ao empate. Ambas as equipes lideram o Grupo A e devem protagonizar um confronto disputado. citeturn0search6

CRB x Ferroviário

Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Estádio Rei Pelé, Maceió Transmissão: Informação não disponível nos dados fornecidos

Informação não disponível nos dados fornecidos Palpite: Vitória do CRB. Jogando em casa, o Galo busca se recuperar na competição e enfrenta uma equipe que oscila na tabela.

Confiança x Sampaio Corrêa

Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju

Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju Transmissão: Informação não disponível nos dados fornecidos

Informação não disponível nos dados fornecidos Palpite: Vitória do Confiança. A equipe sergipana tem mostrado um bom desempenho em casa e enfrenta um adversário que busca estabilidade na competição.

Lembre-se de que os palpites são baseados no desempenho recente das equipes e podem não refletir o resultado final das partidas.

Palpite para Confiança x Sampaio Corrêa

O Confiança chega mais embalado, jogando em casa e com um desempenho mais consistente na temporada. O Sampaio Corrêa, por outro lado, vem de uma sequência negativa e terá dificuldades.

Palpite: Vitória do Confiança (2.06) | Abaixo de 2.5 gols (1.70)

Fique ligado para mais notícias e atualizações sobre a Copa do Nordeste Superbet!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.