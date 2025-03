Vasco pegará o Lanus no grupo G

Posted on

Vasco Empresta Zé Gabriel ao Coritiba Até Dezembro de 2024 O Vasco da Gama oficializou o empréstimo do volante Zé Gabriel ao Coritiba até dezembro de 2024. O jogador, que tem 25 anos e contrato com o clube carioca até o final do próximo ano, terá a oportunidade de atuar na Série B do Campeonato […]