Ubatuba marca presença em workshop “Academia do Turismo” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba participou do workshop da Academia de Turismo, realizado na manhã da última segunda-feira, 17, em São José dos Campos. O evento, que reuniu profissionais, estudantes e representantes do setor, teve como foco a formação profissional e a empregabilidade no Turismo, temas fundamentais para o desenvolvimento de destinos turísticos como Ubatuba.

Com uma das economias da região que tem como base o turismo, Ubatuba participou das discussões sobre os desafios e as oportunidades para qualificação de mão-de-obra e fortalecimento do setor.

Durante o workshop, foram apresentados cases de sucesso e debatidas as novas demandas do mercado, especialmente diante das mudanças tecnológicas e sociais que impactam o setor, tais como iniciativas e estratégias que podem ser aplicadas no município para melhorar a formação de profissionais e ampliar as oportunidades de trabalho na região.

“Serão disponibilizados cursos em formato presencial ou online, com parceria com entidades públicas e privadas do setor, além da promoção de intercâmbios de experiência entre profissionais e empresas. Esse tipo de capacitação pode ser um grande diferencial para aumentar a competitividade do setor, tanto no Brasil quanto internacionalmente”, comentou o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Oliveira.

O secretário ainda lembrou que, além do conhecimento, a participação desses eventos é fundamental para o “networking” com outros municípios e empresas da área. “Dessa maneira, fortalecemos o diálogo regional em prol de um Turismo mais qualificado e estruturado”, finalizou.