Sorocaba Basquete estreia na Copa São Paulo contra o Tatuí – Agência de Notícias

Foto: Sorocaba Basquete/Divulgação

O Sorocaba Basquete estreia, neste domingo (23), às 17h, na Copa São Paulo Adulta Masculina 2025, enfrentando o Clube de Campo de Tatuí, no Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira”, localizado na Vila Hortência. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Promovido pela Federação Paulista de Basketball (FPB), o torneio conta com a participação de seis times. Além do Sorocaba Basquete e do Clube de Campo de Tatuí, a temporada será disputada pelas equipes F.R. Avaré, AASC, SL Mandic Basquete e AOBE/SMEL – Basquete Catanduva.

O time sorocabano está sob o comando do técnico João Henrique Ribeiro e do auxiliar Plínio Bortoletto, e conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

“Estou extremamente empolgado com a oportunidade de participar da Copa São Paulo. Esta competição representa um desafio significativo e uma plataforma para demonstrar o talento e a dedicação de nossa equipe, que tem trabalhado arduamente nos treinos, focando em aprimorar as habilidades técnicas e táticas”, comenta o técnico João Henrique Ribeiro.

O Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira” está localizado na Rua Duarte da Costa, 50, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas na rede social oficial da equipe: @sorocaba_basquete.