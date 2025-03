São José realiza abertura dos Jogos Escolares nesta terça-feira

Cláudio Souza





Secretaria de Educação e Cidadania

Haja emoção. A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta terça-feira (18), a partir das 9h, a abertura dos 36º Jogos Escolares da rede de ensino municipal. A solenidade será na Farma Conde Arena, no Jardim das Indústrias.

Os Jogos Escolares são tradição na rede municipal e vão acontecer até novembro, com a disputa de nove modalidades esportivas envolvendo cerca de 10 mil alunos de 68 escolas do ensino fundamental.

A Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges, do Jardim Cruzeiro do Sul (região sul) foi a campeã dos dois últimos anos.

O objetivo é promover a interação entre os estudantes e o desenvolvimento de valores que contribuam na formação de cidadãos íntegros, possibilitar a continuidade do trabalho pedagógico dos professores de educação física e proporcionar a prática de modalidades esportivas em ambiente seguro, com orientação e fair play (jogo limpo).

Escola Ativa

Na educação integral, o programa Escola Ativa oferece 14 modalidades esportivas e mais de 6 mil vagas, com opções diversas no contraturno escolar. Badminton, basquete, vôlei, futsal, handebol, taekwondo, judô e xadrez são algumas delas.

O Escola Ativa é desenvolvido na rede de ensino municipal há 7 anos. Desde 2022, também é considerado parte da educação integral, ampliada nas escolas de ensino fundamental, por meio da parceria com o IEVP (Instituto Esportivo do Vale do Paraíba).

A educação integral oferece atividades diversas visando a formação mais completa dos alunos do ensino fundamental, considerando as dimensões física, intelectual, afetiva, social e cultural.



