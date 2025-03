São José promove formação para cuidadores infantis da região leste

Cláudio Souza





Secretaria de Educação e Cidadania

A Prefeitura de São José dos Campos realizou nesta segunda-feira (17), no Cefe (Centro de Formação do Educador ), a segunda formação dos cuidadores infantis da rede de ensino municipal. Participaram do evento 137 profissionais da região leste.

A formação começou na segunda-feira (10), marcando o início da capacitação dos cuidadores recém-contratados por meio do termo de colaboração com as organizações da sociedade civil (OSC) vencedoras do edital.

A capacitação, que atende o Plano Nacional de Educação e o currículo de educação infantil do município, contemplou 400 profissionais, que vão ampliar as equipes das escolas municipais de educação infantil de todas as regiões da cidade.

Os novos colaboradores atuarão no cuidado com a primeira infância, desempenhando atividades de apoio no desenvolvimento das ações pedagógicas e aprimorando o atendimento de crianças até 5 anos de idade.

A Prefeitura também realizou ações de acolhimento nas próprias unidades escolares para integrar os novos cuidadores que chegam às escolas infantis. Esse modelo não implica demissão de agentes educadores, mas sim na ampliação do quadro de profissionais, promovendo uma equipe mais preparada para atender as crianças.

Qualificação

Para garantir um serviço de excelência, todos os cuidadores das OSCs contarão com formação inicial específica, conduzida pela equipe da rede de ensino municipal. Haverá ainda formações continuadas, assegurando o alinhamento entre todos os profissionais envolvidos na educação infantil.

O termo de colaboração entre o município e as OSCs reafirma o compromisso da Prefeitura em oferecer atendimento de qualidade, unindo educação e cuidado na rotina escolar. A iniciativa fortalece o suporte às crianças e contribui para o desenvolvimento de um ambiente escolar ainda mais acolhedor e seguro.

Em caso de dúvidas, pais e responsáveis podem entrar em contato com a equipe gestora das escolas ou a Secretaria de Educação e Cidadania.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania