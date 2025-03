SAEG firma parceria com o Parque de Inovação Tecnológica para aplicação de Projeto Piloto de Controle e Redução de Perdas de Água

Por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) a SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) iniciou um projeto piloto para controlar e reduzir as perdas de água no município. A ação é uma parceria com o Parque de Inovação Tecnológica (PIT) de São José dos Campos e a empresa Nexus Geoengenharia.

A iniciativa utiliza meios inovadores e tecnológicos para monitorar o fornecimento de água realizado à população, identificando as possíveis perdas que ocorrem durante esse processo, otimizando assim a eficiência operacional e preservação do recurso.

De acordo com o engenheiro de planejamento da SAEG, Fernando Braga, o projeto piloto que será iniciado nos bairros Vila Municipal I e II e Jardim França I e II, visa realizar o cadastro das redes de abastecimento de água e prevê a instalação de sensores nas redes e nos macromedidores para que, através da Inteligência artificial, sejam identificadas possíveis perdas por vazamentos, auxiliando a Companhia neste trabalho.

A intenção da SAEG é implementar futuramente essa tecnologia em toda cidade.