Próxima parada do Trabalha Rio será nesta quarta-feira, em Realengo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As equipes do Trabalha Rio cadastram os currículos dos trabalhadores – Roberto Moreyra/SMTE

Os profissionais que estão em busca de uma vaga de emprego têm um encontro marcado, nesta quarta-feira (19/3), com a equipe do Trabalha Rio em Realengo. O serviço de cadastramento de currículos e encaminhamento dos trabalhadores e trabalhadoras para empresas parceiras da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE) estará, das 10h às 14h, na Rua Miranda Correia, 35. Na quinta-feira (20/), também das 10h às 14h, o Trabalha Rio estará a postos na FAF, na Rua Maranhão 1.057, no Lins. Já no sábado (22/3) a van da SMTE segue em direção à Escola Alina de Brito, na Avenida dos Bandeirantes, 4.450, em Curicica.

– Nós sabemos que as pessoas em busca de uma oportunidade têm dificuldades para se deslocar pela cidade. Por isso, toda semana levamos o Trabalha Rio para diferentes bairros do Rio. E temos incentivado empresas a conhecerem as nossas Centrais dos Trabalhadores. Na última terça-feira, uma grande rede de supermercados esteve no CIAD entrevistando pessoas com deficiência para preencher 15 vagas de PCDs – assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para participar do Trabalha Rio, além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

As ações da SMTE são divulgadas no site da secretaria e no Instagram (@trabalho.rio).