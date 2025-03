Prefeitura de João Pessoa realiza ação de prevenção e promoção à saúde para prostitutas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Associação das Prostitutas da Paraíba (Apros-PB), realizou, nesta terça-feira (18), uma ação de prevenção e promoção à saúde, com foco nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e outros agravos, voltada às mulheres trabalhadoras do sexo.

De acordo com a chefe da seção de IST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde, Jéssica Mendonça, a ação, realizada no Pavilhão do Chá, no Centro de João Pessoa, foi em alusão ao Dia da Mulher, celebrado no último dia 8 de março.

“Aproveitando o mês de março estamos reforçando as ações de saúde da mulher com a conscientização para a importância de um cuidado integral e contínuo, sempre reforçando a necessidade de medidas de prevenção de ISTs, afinal essas mulheres estão mais expostas ao risco de contração dessas infecções. Hoje nossa ação é em parceria com a Associação das Prostitutas da Paraíba, para que essas mulheres, que trabalham com o sexo, tenham acesso a ações de saúde integrais de uma forma facilitada e num ambiente que seja confortável para elas já que muitas estão circulando pelo local devido ao trabalho, então trazemos a ação até elas já que, devido ao trabalho, elas não conseguem ir rotineiramente até uma unidade de saúde”, explica Jéssica.

Durante a atividade, a Secretaria de Saúde ofertou atendimento médico, odontológico por meio do Odontomóvel, vacinação, exame citológico realizado em uma pousada próximo ao local do evento, auricoloterapia e ventosaterapia, testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, emissão e atualização do cartão SUS e rodas de conversas sobre saúde da mulher e saúde sexual feminina.

Para Luza Maria, coordenadora da Associação das Prostitutas da Paraíba, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para a prestação de assistência continuada tem sido fundamental.

“Temos uma parceria firmada com a Secretaria de Saúde, com a área técnica de saúde da mulher e de ISTs, que tem sido de extrema importância para o cuidado com as meninas, sempre reforçando os cuidados conosco, tanto aqui no Pavilhão do Chá quanto na Rua da Areia, que são os principais pontos de trabalho. Então hoje é mais um dia de serviços, mais uma oportunidade de cuidado com a saúde de forma facilitada para que elas não esqueçam a importância do cuidado com elas mesmas aproveitando a data do dia da mulher, que fazemos essa ação também em alusão a essa data tão importante e que sempre comemoramos”, destaca.

Os serviços foram prestados pelas equipes da seção de ISTs, do Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada (SAE/CTA), das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e do Distrito Sanitário IV, responsável pela região da ação.