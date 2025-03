PIT e Univesp fazem parceria para formação de mão de obra em TI

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT) firmou uma parceria com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) para promover a conexão entre estudantes universitários e o setor de tecnologia. A iniciativa faz parte de um projeto que permite às empresas do ramo que proponham desafios reais para que os alunos desenvolvam soluções inovadoras ao longo do semestre, sob a orientação de professores da universidade.

O programa tem duração de três meses e conta com equipes formadas por cinco a oito estudantes a partir do terceiro período do curso. A cada edição, as empresas participantes definem um modelo, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos na resolução de desafios concretos do mercado.

Na última edição, três empresas associadas ao cluster TIC (tecnologia da informação e comunicação) Vale – Super Client, AWS e Orbit – participaram do projeto, fortalecendo a interação entre academia e setor produtivo. Para 2025, o objetivo é ampliar essa parceria, trazendo mais empresas para integrar o programa.

A participação no projeto oferece diversos benefícios para as empresas, como a oportunidade de contribuir para a formação de profissionais qualificados, o acesso a estudantes engajados na resolução de desafios reais e a possibilidade de identificar novos talentos. Além disso, todos os dados fornecidos pelas empresas são protegidos conforme a política de privacidade da Univesp.

O programa atende cursos de dois grandes eixos – negócios e produção –, incluindo engenharia de produção, administração e tecnologia em processos gerenciais e computação, que abrange ciência de dados, tecnologia da informação e engenharia da computação.

Univesp

A Univesp é uma instituição de ensino superior, exclusivamente de educação à distância, mantida pelo Governo do Estado. Todos os cursos são gratuitos.

Em São José dos Campos, a Prefeitura mantém três polos de apoio à universidade, que estão localizados no PIT, Cefe (Centro de Formação do Educador) e em São Francisco Xavier.

Neste ano, a Univesp oferece 297 vagas para a cidade. As inscrições para o vestibular vão até 7 de abril, às 23h59, e podem ser feitas pelo site univesp.br/vestibular.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico