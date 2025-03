Paysandu x São Raimundo-RR ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Paysandu x São Raimundo-RR é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (19) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Paysandu como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos DE hoje.

A Copa Verde 2025 está em sua fase decisiva, e o confronto entre Paysandu e São Raimundo-RR promete fortes emoções. A partida de ida, realizada em Boa Vista, terminou empatada em 2 a 2, deixando a vaga para a final em aberto.

Onde assistir Paysandu x São Raimundo-RR ao vivo?

A partida de volta está marcada para quarta-feira, 19 de março, às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Infelizmente, não há informações sobre transmissão ao vivo pela televisão ou plataformas de streaming. Recomenda-se acompanhar as redes sociais dos clubes e sites esportivos para atualizações sobre possíveis transmissões.

Retrospectiva do confronto

No jogo de ida, o Paysandu abriu 2 a 0 com gols de Marlon e Nicolas. No entanto, o São Raimundo-RR reagiu, empatando com Raílson e Raí nos minutos finais. citeturn0search6

Expectativas para o jogo de volta

O Paysandu, maior campeão da Copa Verde com quatro títulos, busca repetir o feito e avançar à final. citeturn0search1 O técnico Delvalle enfatizou a importância de manter a concentração durante os 90 minutos para evitar surpresas. citeturn0search5

Ingressos e presença da torcida

Para o jogo no Mangueirão, os ingressos estão disponíveis a R$40 (arquibancada) e R$100 (cadeira). A expectativa é de casa cheia, com a torcida bicolor apoiando o time em busca da classificação. citeturn0search8

Conclusão

Paysandu e São Raimundo-RR protagonizam um duelo equilibrado na Copa Verde 2025. Com a vantagem de jogar em casa, o Paysandu espera contar com o apoio de sua torcida para garantir a vaga na final. Fique atento às atualizações nas redes sociais dos clubes e veículos esportivos para mais informações sobre a partida.

videoPAYSANDU X SÃO RAIMUNDO | SEMI FINAL – COPA VERDEturn0search0

Compartilhe essa matéria e acompanhe todas as atualizações da Copa Verde!