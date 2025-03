Paraíso do Sol conquista o título da Copa Popular de Futebol

Lucas Lemes





Num jogo bem disputado, o Paraíso do Sol sagrou-se campeão da temporada 2024/2025 da primeira divisão da Copa Popular de Futebol AP40, torneio amador realizado com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. A final foi realizada no sábado (15), no Campo de Futebol do Novo Horizonte.

Com gols de Tiago Elias (2) e Tiago Rodrigues, a equipe da região leste venceu o Corinthians FC por 3 a 2. Emerson Matias anotou 2 vezes para o time alvinegro, que ficou com a taça de vice-campeão.

As equipes Pinheirinho, AE Vila Tesouro, Atlético Vila Guarani e Cruzeiro do Sul jogam a próxima edição na segunda divisão da categoria.

Paraíso do Sol, com a taça de campeão da Copa Popular de Futebol | Foto: Divulgação

Premiações

Além do título para a equipe, o treinador do Paraíso do Sol, Mauro Sergio Pereira, foi eleito o melhor técnico da primeira divisão da Copa Popular. Com 14 gols, Deni Cesar Fernandes, do Corinthians FC, ganhou o troféu de artilheiro. O goleiro Paulo Ribeiro, do Bosque FC, ficou com o prêmio de defesa menos vazada, tendo sofrido 18 gols durante a competição.

Corinthians FC, vice-campeão da 1ª divisão do AP40 | Foto: Divulgação

2ª divisão

Na segundona, o Papaléguas FC havia faturado a taça ao derrotar o Treze de Maio no dia 8.

O jogador Marcos Vinicius Dias e o técnico Pedro Savoia, ambos do Papaléguas, receberam, respectivamente, os prêmios individuais de artilheiro (18 gols) e melhor técnico. Já o troféu de defesa menos vazada ficou com o goleiro Luciano Tarife, do Treze de Maio, que teve 15 gols sofridos no campeonato.

Aliança AE e Americano FC se juntam com as equipes finalistas Papaléguas FC e Treze de Maio para competir na primeira divisão da temporada 2025-2026 da Copa Popular de Futebol AP40.

Papaléguas FC, campeão da 2ª divisão da Copa Popular AP40 | Foto: Divulgação



