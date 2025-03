ONDE ASSISTIR Internacional x Santos AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (18/03); COM IMAGENS

O jogo entre Internacional x Santos pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (18/03) às 15:30 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Internacional x Santos

Na terça-feira, 18 de março de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), o Internacional Sub-17 enfrentará o Santos FC Sub-17 no Estádio Morada dos Quero-Queros, localizado em Alvorada, Rio Grande do Sul. Este confronto, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, será decidido em duas partidas, com o jogo de volta agendado para o dia 25 de março, no CT Rei Pelé, em Santos, São Paulo. citeturn0search4

Informações do Jogo:

Data e Horário: Terça-feira, 18 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morada dos Quero-Queros, Alvorada, RS

Transmissão: A confirmar; recomenda-se verificar a programação local das emissoras de esportes, como ESPN e Premiere.

Arbitragem:

Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

Quarto Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

O Internacional avançou para as oitavas de final após vencer a Chapecoense por 1 a 0 na fase anterior. citeturn0search6 Já o Santos FC garantiu sua vaga ao superar o Juventude por 7 a 1. citeturn0search7

Para assistir ao jogo ao vivo, verifique a programação das emissoras de esportes, como ESPN e Premiere, que costumam transmitir partidas da Copa do Brasil Sub-17. Recomenda-se consultar a grade de programação próxima à data do confronto para confirmar os canais e horários exatos.

