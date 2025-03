ONDE ASSISTIR Cuiabá x Vasco AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (18/03); COM IMAGENS

O jogo entre Cuiabá x Vasco pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (18/03) às 16 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Cuiabá x Vasco

Na terça-feira, 18 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Cuiabá S.A.F. enfrentará o Vasco da Gama S.A.F. pela Copa do Brasil Sub-17. A partida ocorrerá no CT Manoel Dresch, em Cuiabá, Mato Grosso.

Informações do Jogo:

Data e Horário: 18 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília).

18 de março de 2025, às 16h (horário de Brasília). Local: CT Manoel Dresch, Cuiabá, MT.

CT Manoel Dresch, Cuiabá, MT. Competição: Copa do Brasil Sub-17, 2ª Fase, Rodada 1.

Escala de Árbitros:

Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT).

Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT). Assistente 1: Rafael Virgilio Peiter (MT).

Rafael Virgilio Peiter (MT). Assistente 2: Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT).

Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT). Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT).

O Cuiabá S.A.F. chega para este confronto após uma vitória por 2 a 1 sobre o União Rondonópolis na estreia da Copa do Brasil Sub-17. Já o Vasco da Gama S.A.F. venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 na primeira rodada da competição.

Este jogo é crucial para ambas as equipes, pois uma vitória pode significar um passo significativo rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-17.

