Mulheres de ubatuba receberão aula gratuita de defesa pessoal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Mulheres de Ubatuba poderão participar de um aulão gratuito de defesa pessoal, com foco em Jiu-Jitsu e Muay Thai, ministrado pelos professores Saulo Souza, Secretário de Esporte, e Yonara Rosa, professora de uma academia do setor, que acontece na próxima segunda-feira, às 19h30, no Ginásio de Esportes Tubão.

A iniciativa é uma parceria entre o Instituto Todas Por Uma e a Secretaria de Esporte e Lazer, e é denominado como “Mulheres que Lutam”. O instituto estará presente, falando sobre importância da defesa pessoal para mulheres, abordando como essa prática pode ser fundamental para a segurança e o empoderamento feminino.

O objetivo do projeto é capacitar as mulheres para lidarem com situações de assédio, importunação ou qualquer tipo de violência. A defesa pessoal vai além das técnicas de luta, proporcionando também fortalecimento da mente, autoconfiança e segurança, permitindo que as participantes se sintam mais preparadas para enfrentar situações de risco.

O projeto terá início na próxima semana e, em breve, contará com uma programação fixa para aulas semanais e voluntárias. Além disso, está em busca de profissionais voluntários para expandir as atividades para os bairros das extremidades, onde ocorre o maior número de ocorrências. Mulheres interessadas em participar das aulas ou em ministrá-las podem entrar em contato pelo Instagram @instituto.todasporuma ou pelo telefone (12) 99175-0224.

Gabriela Honorato, Diretora do Instituto Todas Por Uma, afirmou: “Empoderar-se através da defesa pessoal é mais do que aprender técnicas. É um ato de coragem e autonomia. Cada mulher que se prepara para se proteger está dando um passo em direção à liberdade e ao controle sobre sua segurança. A verdadeira força está em saber que somos capazes de enfrentar qualquer desafio com confiança e determinação.”