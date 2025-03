Moradores de Ubatuba podem negociar débitos no Feirão da Sabesp – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos próximos dias, moradores de Ubatuba serão beneficiados com a edição do feirão “Acertando suas contas com a Sabesp”, que oferece condições especiais para regularização de dívidas. Entre os dias 17 e 31 de março, os clientes poderão obter até 100% de desconto em juros e multas, além da opção de parcelamento dos débitos.

O mutirão de negociação será realizado na agência Poupatempo em Ubatuba, que fica na rua Professor Thomaz Galhardo, 1172, das 9 às 17 horas, ou no portal da Sabesp (agenciavirtual.sabesp.com.br). As dívidas podem sem negociadas em até 12 parcelas fixas no cartão de crédito, sem entrada, juros ou multa (verifique previamente a disponibilidade da modalidade na agência escolhida). Também será possível quitar o débito à vista via PIX ou parcelá-lo diretamente com a Sabesp, com 50% de entrada.

Para participar, é necessário apresentar um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel.

Agência Móvel

Ainda mês de março, a população da Região Sul de Ubatuba tem uma facilidade no acesso aos serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), com a estada da unidade móvel da empresa no local. O atendimento ocorrerá no Espaço Cidadão da Maranduba, localizado na Rua Cabo Oscar Rossini, 10.

Os moradores da região poderão comparecer à unidade nas segundas e quintas-feiras (20,24,27 e 31 de março), das 10h às 16h.