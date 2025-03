Londrina x Operário ASSISTIR AO VIVO Paranaense de 2025, HOJE (18/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida Londrina x Operário acontece HOJE (18) às 20 hs. O mandante da partida é o Londrina que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Paranaense de 2025.

Coritiba Maringá torcidadofuracao.com.br DOIS CONCORRENTES AO TÍTULO

Londrina x Operário: onde assistir, horário e escalações pela semifinal do Campeonato Paranaense

Na próxima terça-feira, 18 de março de 2025, Londrina e Operário se enfrentam pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense. O jogo, que definirá um dos finalistas do estadual, ocorrerá às 20h (horário de Brasília) no Estádio do Café, em Londrina, Paraná. A transmissão será exclusiva pelo canal NSports (streaming).

Situação das equipes na semifinal

O Londrina entra em campo com a vantagem após vencer o Operário por 1 a 0 no jogo de ida, no último sábado (15), com gol de Pablo Ruan no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Com a vitória no jogo de ida, o Tubarão pode empatar ou vencer a partida para garantir sua vaga na final. Já o Operário precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, enquanto uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Quem se classificar neste confronto enfrentará o vencedor da outra semifinal, entre Athletico Paranaense e Maringá. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, e o segundo jogo será realizado na quarta-feira, 19 de março, às 20h, na Arena da Baixada.

Desempenho das equipes na competição

O Londrina terminou a fase de grupos na quarta posição, com 20 pontos, e avançou às semifinais após vencer o Cianorte nas quartas de final por 2 a 0 em ambos os jogos. A equipe teve uma campanha consistente, somando nove vitórias em 14 jogos e, por ter uma melhor classificação geral, decide em casa.

Já o Operário, que terminou a fase inicial na liderança, com 22 pontos, teve um desempenho destacado, mas teve dificuldades nas quartas de final, avançando nos pênaltis após dois empates por 1 a 1 com o São Joseense. A equipe, que vinha embalado após boa campanha na Copa do Brasil, sofreu sua primeira derrota para o Londrina e busca reverter a situação no jogo de volta.

Onde assistir

O jogo Londrina x Operário será transmitido exclusivamente pelo canal NSports (streaming). Para acompanhar, será necessário realizar o cadastro e assinatura do serviço de transmissão online.

Escalações

Londrina:

Técnico: Thiago Carvalho

Provável escalação: Goleiro: Alan Defensores: Felipe, Ruan, Igor, Fernando Meio-campo: Arthur, Pedro, Pablo Ruan, Luan Ataque: Alisson, Gabriel Santos



Operário:

Técnico: Ricardo Catalá

Provável escalação: Goleiro: Simão Defensores: Edson Silva, Sosa, Felipe Augusto, Igor Meio-campo: Baggio, Matheus Costa, Ricardo Luz Ataque: Léo Costa, Paulo Sérgio, Douglas Coutinho



Expectativa para o confronto

O jogo promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando a vaga na final do Campeonato Paranaense. O Londrina tem a vantagem, mas o Operário, com seu histórico de superação, tentará reverter o placar e seguir vivo na competição.