Governo do Estado cria Grupo de Trabalho para fortalecer doação e transplantes em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A iniciativa busca garantir maior integração entre os serviços e otimizar a logística de transplantes

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) deu um passo estratégico para aprimorar a estrutura de doação e transplantes no Estado. Por meio da Resolução SES/MS nº 348/2025, publicada nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial do Estado, foi instituído um GT (Grupo de Trabalho) encarregado da elaboração do Plano Estadual de Doação e Transplantes.

A medida busca diagnosticar e aperfeiçoar os fluxos operacionais da Coordenadoria da CET (Central Estadual de Transplantes), seguindo as diretrizes da Portaria GM/MS nº 5.685/2024, do Ministério da Saúde.

De acordo com Claire Carmen Miozzo, coordenadora da CET/MS e responsável pelo GT, a iniciativa representa um avanço para o sistema de saúde estadual. “Nosso objetivo é aprimorar a eficiência do processo de doação e transplantes, fortalecendo a organização dos fluxos, padronizando protocolos e aperfeiçoando a integração entre os serviços. Com isso, buscamos ampliar o acesso dos pacientes que aguardam por um órgão ou tecido, garantindo ainda mais celeridade e segurança em todas as etapas”, destacou.

O GT será composto por profissionais de diferentes áreas da SES, incluindo representantes da SRI (Superintendência de Regulação e Informação em Saúde), da SAS (Superintendência de Atenção à Saúde), da SGE (Superintendência de Gestão Estratégica) e da AUDSUS (Auditoria do SUS). O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade da administração pública.

Além do levantamento sobre o cenário atual, o GT irá propor ações para aprimorar a captação de órgãos, fortalecer a conscientização da população sobre a importância da doação e garantir maior celeridade nos processos burocráticos que envolvem a logística de transplantes. Caso necessário, outros servidores poderão ser convocados para colaborar com as atividades do grupo.

A resolução entrou em vigor na data de sua publicação e reforça o compromisso da SES em aprimorar os serviços de saúde voltados à doação e transplantes, a fim de oferecer aos pacientes uma estrutura cada mais eficiente.

Danúbia Burema, Comunicação SES