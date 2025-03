Exposição no Terminal São Paulo mostra espécies de animais que habitam o Rio Sorocaba – Agência de Notícias

Quem estiver no Terminal São Paulo, neta quarta-feira (19), entre 8h30 e 15h30, poderá conferir gratuitamente a exposição “Animais do Rio”, com exemplares taxidermizados (“empalhados”) de diferentes espécies da fauna que habitam o Rio Sorocaba. Também será realizada a doação de mudas de diferentes espécies de árvores frutíferas, plantas ornamentais e temperos.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade educativa faz parte da programação especial em comemoração ao Dia do Rio Sorocaba e ao Dia Mundial da Água (22 de março), que visa sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

No local, a população poderá ver, por exemplo, exemplares taxidemizados de ratão-do-banhado, jacaré-de-papo-amarelo, biguá, frango d’água, entre outros. Com isso, a ideia é mostrar a pessoas de todas as idades os impactos positivos das ações para a recuperação do Rio Sorocaba e a preservação da sua fauna.

Os munícipes que desejarem também poderão levar para casa mudas de diferentes espécies, como lambari, onze horas, urucum, melissa, poejo, manjericão, cerejeira do rio grande, uvaia e jabuticaba.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Em Sorocaba, o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba foram instituídos pela Lei Municipal nº 8.812, de 15 de julho de 2009.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas junto à Sema, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3238-2280 ou pelo e-mail: [email protected].