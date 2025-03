CRB x Ferroviário, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (18/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje CRB x Ferroviário é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Timbu que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

CRB x Ferroviário

Na terça-feira, 18 de março de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), CRB e Ferroviário se enfrentam pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Onde assistir ao jogo:

A transmissão ao vivo será exclusiva do Premiere, disponível para assinantes do pay-per-view.

Situação das equipes:

CRB: O time alagoano ocupa a 4ª posição do Grupo A, com 6 pontos em cinco jogos. Após conquistar o tetracampeonato estadual ao vencer o ASA, busca manter-se na zona de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Ferroviário: A equipe cearense está em 7º lugar no Grupo A, somando 4 pontos. Necessita da vitória para continuar na briga por uma vaga no mata-mata, especialmente após a goleada sofrida para o Fortaleza na rodada anterior.

Este confronto é crucial para ambas as equipes, que almejam avançar às fases finais da competição regional.

Náutico x América-RN

se enfrentam nesta terça-feira, 18 de março de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Situação das equipes:

Náutico: O Timbu ocupa a sexta posição do Grupo B, com cinco pontos, provenientes de uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe busca a vitória para entrar na zona de classificação para a próxima fase.

América-RN: O Mecão está na quarta colocação do grupo, com sete pontos, e visa consolidar sua posição entre os classificados.

Ficha Técnica:

Data e horário: Terça-feira, 18 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife

Transmissão: ESPN e Premiere

Prováveis escalações:

Náutico: Muriel Becker; Marcos Ytalo, Rayan, Felipe Santana e Igor Fernandes; Carlinhos, Patrick Allan, Wenderson e Vinícius; Hélio Borges e mais um a definir. Técnico: Marquinhos Santos.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Iran, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Souza, Davi Gabriel e Ítalo; Luidy e Giva. Técnico: Moacir Júnior.

Este confronto é crucial para as pretensões de ambas as equipes na Copa do Nordeste. O Náutico busca se reabilitar na competição e entrar na zona de classificação, enquanto o América-RN pretende manter sua posição entre os primeiros colocados.

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.