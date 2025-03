Contribuintes podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais de Sorocaba que atendem crianças, adolescentes e idosos

Pessoas físicas e jurídicas já podem destinar parte do seu Imposto de Renda (IR), a pagar ou a restituir, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcad) e ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Com isso, os contribuintes sorocabanos beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por entidades assistenciais da cidade.

Todos os projetos são certificados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, vinculados à Secretaria da Cidadania (Secid), da Prefeitura de Sorocaba. Os valores são repassados às instituições a partir de editais de chamamento, para a execução de serviços, projetos e programas em prol de crianças, adolescentes e idosos.

Importante destacar que a ação não resulta em aumento do imposto a ser pago, tampouco diminui o valor da restituição.

As pessoas físicas poderão destinar até 3% do imposto devido, no caso de declaração completa e não a simplificada. Já as empresas optantes pelo Lucro Real também podem contribuir, deduzindo 1% sobre o Imposto de Renda devido.

Mais informações sobre doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente podem ser obtidas no link: https://www.cmdcasorocaba.com.br/doacao/, pelo telefone: (15) 3231-5300 ou pelo e-mail: [email protected].

Já para informações sobre as doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, basta acessar o link: https://tinyurl.com/doacao-pessoa-idosa, ou entrar em contato pelo telefone: (15) 3212-6912 ou pelo e-mail: [email protected].