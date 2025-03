Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba vai ajudar no preparo do solo do Jardim das Suculentas – Agência de Notícias

Os sorocabanos com idade a partir de 18 anos podem participar, nesta quarta-feira (19), das 8h30 às 10h30, do encontro gratuito do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. Na ocasião, eles vão ajudar no preparo do solo do Jardim das Suculentas, que será inaugurado no dia 29 de março, às 9h, como parte da programação de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico (15).

O Clube de Jardinagem foi criado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), em 2023, e tem como objetivo promover o aprendizado e a prática da jardinagem e da educação ambiental.

Durante a manhã, o grupo ajudará na manutenção dos canteiros, no controle de plantas espontâneas, preparando o solo para receber as diferentes plantas de espécies nativas e exóticas que comporão o Jardim das Suculentas.

Os encontros do Clube de Jardinagem são realizados semanalmente, às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, no Jardim Botânico, com uma programação que inclui formações teóricas e atividades práticas, tudo de forma gratuita.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected].