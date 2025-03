Capital tem queda nos índices de roubos e furtos nos dois primeiros meses de 2025 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Enfrentamento do Governo do Estado contra a criminalidade conta com investimento e estratégia para garantir a segurança da população

Levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revela queda nos índices de roubos e furtos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, nos dois primeiros meses de 2025, quando comparados ao mesmo período de 2024.

Entre janeiro e fevereiro de 2025, foram registrados 299 casos de roubo na cidade, contra 425 ocorrências no mesmo período de 2024, representando uma redução de 29,6%. Em relação à tipificação dos roubos, destacam-se: roubos de veículos (-50%), roubos em vias urbanas (-36,8%) e de roubo ao comércio e a residências (-11,8%). Não houve registros de roubo seguido de morte no período analisado.

Além disso, os furtos também apresentaram uma redução de 15,4%, com 2.332 ocorrências registradas entre janeiro e fevereiro de 2025, contra 2.757 no mesmo período do ano anterior. Dentro desse total, furtos de veículos teve queda de 28,3% e de furtos em residências, 18%.

Enfrentamento à criminalidade

Esses números refletem uma tendência positiva no enfrentamento à criminalidade em Campo Grande. O titular da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), Fábio Brandalise, destaca o trabalho intenso e contínuo do policiamento repressivo realizado pela equipe da Derf e demais forças de segurança.

“A experiência e comprometimento do corpo de policiais lotados na Derf possibilita a realização de combate especializado dos crimes de Furtos e Roubos, identificando e mapeando indivíduos reincidentes e grupos criminosos que praticam reiteradamente crimes patrimoniais”, destacou do delegado. Brandalise explica que a análise criminal é feita diariamente, o que permite a deflagração de diligencias imediatamente após a consumação dos delitos.

Investimento e estratégia

A redução dos índices criminais também é reflexo do reforço de recursos humanos e melhorias logísticas empenhados pelo Governo do Estado no final de 2024 quando foram investidos R$ 9,3 milhões em viaturas novas para o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), além de inserir novos soldados nas ruas da Capital.

“Entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, diversas operações foram realizadas com o objetivo de combater as chamadas manchas criminais, ou seja, áreas com maior incidência de delitos. Essa estratégia, alinhada aos indicadores da Sejusp, permitiu a redução da criminalidade e da violência na cidade”, analisou o comandante do CPM, coronel Emerson de Almeida Vicente.

O comandante explica que mantém, junto com sua equipe, um acompanhamento constante dos indicadores, analisando os dados mensalmente e avaliando, semanalmente, as ocorrências registradas. “Essa análise detalhada do mapa criminal permite identificar os locais com maior incidência de crimes e direcionar o policiamento de forma mais eficiente e estratégica, garantindo uma resposta mais eficaz no combate à criminalidade”, concluiu.

Transparência

Os dados e estatísticas apresentados nesta matéria são fornecidos pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e estão disponíveis ao público de forma transparente. Para mais informações, análises detalhadas ou consulta a outros indicadores, acesse o link: https://estatistica.sigo.ms.gov.br/.

Comunicação Sejusp

Fotos: Bruno Rezende/Secom

—

Relacionada: