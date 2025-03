Campeonato juvenil de Xadrez acontece em Sorocaba neste fim de semana (22 e 23) – Agência de Notícias

Com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o Xadrez Clube Sorocaba realiza, neste fim de semana (22 e 23), a partir das 14h, o 3º Campeonato de Xadrez Sorocabano Juvenil, em sua sede, localizada no Centro da cidade. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/campeonatodexadrez.

O torneio contará com as seguintes categorias: Sub-10 (nascidos até 2015), Sub-12 (nascidos até 2013), Sub-14 (nascidos até 2011), Sub-16 (nascidos até 2009), Sub-21 (nascidos até 2004), Sub-12 Feminino (nascidas até 2013), Sub-16 Feminino (nascidas até 2009), Sub-21 Feminino (nascidas até 2004) e Iniciante (possuir rating igual ou inferior a 800 on-line).

No sábado (22), antes do início da competição, o Xadrez Clube Sorocaba realizará, às 13h30, o Congresso Técnico para todos os participantes. De acordo com a organização, os três melhores de cada categoria serão premiados com troféus e medalhas, além da possibilidade dos jogadores que forem destaque serem contemplado com a Bolsa Atleta.

Os alunos de escolas municipais e estaduais de Sorocaba podem se inscrever gratuitamente na competição. Já alunos de escolas particulares e de outras cidades da região de Sorocaba podem se inscrever, mediante pagamento de taxa de R$ 35.

O Xadrez Clube Sorocaba está localizado na Rua Santa Clara, 106, no Centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99811-6100.