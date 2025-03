BBB 25, Enquete UOL Indica Quem Deve Sair no Paredão Entre Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito

Por MRNews



O Big Brother Brasil 25 se aproxima de mais uma eliminação, e a disputa no paredão da edição promete fortes emoções.

BBB 25: Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito disputam o nono Paredão

O Big Brother Brasil 25 segue a todo vapor, e o nono Paredão já está formado! Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito são as emparedadas da semana e disputam a permanência na casa. O público decidirá quem será eliminada na próxima terça-feira (18).

Quem está na berlinda?

Gracyanne Barbosa

Eva

Daniele Hypolito

De acordo com a Enquete UOL, a disputa está acirrada entre Gracyanne Barbosa e Eva. Até o momento, Gracyanne lidera com 51,36% dos votos para sair, enquanto Eva aparece logo atrás com 44,78%. Daniele Hypolito tem apenas 3,86% e deve permanecer no jogo.

Vale lembrar que a votação do UOL não tem influência oficial sobre o resultado do programa, servindo apenas como um termômetro da opinião pública.

Como foi formado o Paredão?

A dinâmica da semana começou com João Gabriel sendo o Anjo e imunizando o irmão. No confessionário, os votos ficaram divididos, e Eva foi a mais votada pela casa, com 6 votos. Em seguida, Daniele e Joselma empataram com 3 votos cada.

O Líder da semana, Guilherme, decidiu salvar Joselma e indicou Daniele Hypolito ao Paredão.

Além disso, Gracyanne Barbosa foi indicada diretamente pelo Líder Guilherme.

Veja como foram os votos no confessionário:

Vitória Strada votou em Eva

votou em Eva Eva votou em Joselma

votou em Joselma Daniele Hypolito votou em Eva

votou em Eva Maike votou em Daniele Hypolito

votou em Daniele Hypolito Joselma votou em Eva

votou em Eva João Gabriel votou em Daniele Hypolito

votou em Daniele Hypolito João Pedro votou em Daniele Hypolito

votou em Daniele Hypolito Vinícius votou em Eva

votou em Eva Vilma votou em Joselma

votou em Joselma Diego Hypolito votou em Eva

votou em Eva Renata votou em Joselma

votou em Joselma Aline votou em Eva

votou em Eva Gracyanne Barbosa votou em Aline

Com o contragolpe, Gracyanne indicou João Gabriel, que teve a chance de escapar na Prova Bate e Volta. João Gabriel venceu a prova, deixando Gracyanne, Eva e Daniele no Paredão.

Quem deve sair?

A votação segue aberta no Gshow, e os telespectadores têm até terça-feira para decidir quem sai. Pelos números da Enquete UOL, Gracyanne e Eva estão em uma disputa intensa, enquanto Daniele parece segura no jogo.

Quer saber tudo sobre o BBB 25? Continue acompanhando as atualizações e participe da votação oficial!