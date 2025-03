Atletismo Paralímpico de Sorocaba inicia temporada 2025 na primeira etapa do Campeonato Paulista – Agência de Notícias

A Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS), que representa a cidade em competições oficiais no Atletismo, inicia a temporada 2025, neste sábado (22), na primeira etapa do Campeonato Paulista de Atletismo Paralímpico, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP).

Essa competição abre o calendário do Atletismo Paralímpico no estado de São Paulo.

A delegação sorocabana levará 24 atletas (18 com deficiência física, seis com deficiência visual e um com deficiência intelectual), sendo que 11 farão a primeira participação em eventos oficiais da modalidade.

A equipe sorocabana conta com reforços importantes para 2025. São eles: Edjamerson Santos e João Victor Teixeira, ambos top 10 do ranking mundial na prova do lançamento do disco F56 e F37, respectivamente.

O projeto da ACFS é realizado no Centro Esportivo da Vila Gabriel e tem como proposta buscar a inclusão social, por meio do esporte paralímpico, de crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, além de pessoas acima dos 18 anos com deficiência física, intelectual ou visual, em modalidades como: corrida, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de dardo, corrida com cadeira de rodas, entre outras.

Quem deseja ingressar no mundo do esporte paralímpico pode entrar em contato pelo WhatsApp (15) 99828-1511 ou comparecer às terças, quintas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, no Centro Esportivo localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel.