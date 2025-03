Athletico-PR x Maringá ASSISTIR AO VIVO Paranaense de 2025, HOJE (19/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

A partida Athletico x Maringá acontece HOJE (19) às 20 hs. O mandante da partida é o Athletico que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Paranaense de 2025.

Coritiba Maringá torcidadofuracao.com.br DOIS CONCORRENTES AO TÍTULO

Athletico x Maringá: Escalações, Horário e Onde Assistir – Campeonato Paranaense 2025

Nesta quarta-feira (19/03), Athletico e Maringá se enfrentam no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense 2025, com a vaga na grande final em jogo. A partida será disputada às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, e promete ser um grande duelo, com as equipes buscando garantir a classificação.

Onde Assistir Athletico x Maringá

Competição: Campeonato Paranaense – Semifinal

Campeonato Paranaense – Semifinal Data: Quarta-feira, 19/03

Quarta-feira, 19/03 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Transmissão: Furacão TV (Youtube) e NSports (Youtube)

Retrospecto e Últimos Jogos

No jogo de ida, realizado em Maringá, as equipes empataram em 1 a 1, o que deixa tudo em aberto para o confronto de volta. Já no primeiro turno do Campeonato Paranaense, o Athletico venceu o Maringá por 3 a 2.

O Athletico terminou a fase de grupos em 2º lugar, com 22 pontos, enquanto o Maringá ficou em 6º lugar, com 16 pontos.

Últimos Resultados do Athletico:

16/03/2025 – Maringá 1 x 1 Athletico – Campeonato Paranaense

– Campeonato Paranaense 13/03/2025 – Athletico 3 x 1 Guarany de Bagé – Copa do Brasil

– Copa do Brasil 08/03/2025 – Athletico 3 x 0 Azuriz – Campeonato Paranaense

– Campeonato Paranaense 25/02/2025 – Pouso Alegre 0 x 2 Athletico – Copa do Brasil

– Copa do Brasil 21/02/2025 – Azuriz 0 x 0 Athletico – Campeonato Paranaense

Últimos Resultados do Maringá:

16/03/2025 – Maringá 1 x 1 Athletico – Campeonato Paranaense

– Campeonato Paranaense 09/03/2025 – Coritiba 1 x 1 Maringá – Campeonato Paranaense

– Campeonato Paranaense 06/03/2025 – Maringá 4 x 2 União Carmolandense – Copa do Brasil

– Copa do Brasil 25/02/2025 – Maringá 1 x 0 Juventude – Copa do Brasil

– Copa do Brasil 22/02/2025 – Maringá 2 x 0 Coritiba – Campeonato Paranaense

Escalação do Athletico

O Athletico terá o retorno do atacante Alan Kardec e do meio-campista Giuliano, ambos recuperados de lesões. Contudo, o time ainda não contará com os laterais Dudu e Esquivel, além do atacante Julimar, que também estão lesionados.

Provável Escalação do Athletico:

Goleiro: Mycael

Mycael Defensores: Palacios, Belezi, Figueiredo, Léo e Fernando

Palacios, Belezi, Figueiredo, Léo e Fernando Meio-campistas: Velasco, Raul, Giuliano (Felipinho) e Zapelli

Velasco, Raul, Giuliano (Felipinho) e Zapelli Atacante: Luiz Fernando (Kardec)

Luiz Fernando (Kardec) Técnico: Maurício Barbieri

Escalação do Maringá

O Maringá terá os desfalques de Iago Santana e Sávio, ambos lesionados. Porém, os destaques ofensivos Matheus Moraes e Maranhão estão confirmados como titulares e serão peças-chave na busca pela classificação.

Provável Escalação do Maringá:

Goleiro: Dheimisson

Dheimisson Defensores: Raphinha, Tito, Ronald e Miller

Raphinha, Tito, Ronald e Miller Meio-campistas: Buga, Rodrigo Santos e Edison

Buga, Rodrigo Santos e Edison Atacantes: Leo Ceará, Matheus Moraes e Maranhão

Leo Ceará, Matheus Moraes e Maranhão Técnico: Jorge Castilho

Expectativa para o Jogo

Este confronto promete ser emocionante, com o Athletico tentando aproveitar o mando de campo para garantir a vaga na final, enquanto o Maringá, mesmo sendo o azarão, buscará surpreender e levar a decisão para os pênaltis ou até mesmo conquistar uma vitória.

Fique ligado no jogo decisivo entre Athletico e Maringá e não perca a chance de acompanhar esse grande clássico do Campeonato Paranaense 2025!